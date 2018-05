Mónica Cabrejos: "Solo me enamoré una vez" [VIDEO y FOTOS]

Mónica Cabrejos confesó que se enamoró una vez en su vida y fue de un americano, por quien estuvo a punto de irse a vivir al extranjero.



“Me encantaría enamorarme, solo una vez me he enamorado en mi vida.... no es peruano, es estadounidense. Por su chamba él no podía venir a vivir acá, yo sí estaba dispuesta (a vivir en el extranjero), pero no nos pusimos de acuerdo en cómo hacerlo y nos separamos, lamentablemente. A veces nos escribimos, ya no estamos juntos, pero seguimos siendo amigos, sabemos de nuestras vidas. Cuando hablo del amor, siempre se me viene a la mente él porque, en realidad, es el único hombre que he amado”, dijo Mónica, quien agregó que actualmente está ‘conociendo a alguien’.

“él no tiene nada que ver con el medio, tiene su trabajo aparte... voy con paso de plomo”, agregó Mónica Cabrejos .



Por último, comentó que muchas personas la califican de problemática por decir lo que ‘piensa’ en voz alta.



