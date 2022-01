Mónica Cabrejos regresó de Francia, país donde recibió el Año Nuevo, y confesó que se le presentaron muchos ‘galanes’, pero ella no les dio el ‘play’ porque está esperando al compañero de su vida. “Ya regresé, pero ando medio fuera de lugar por el cambio de horario (jetlag), me siento medio extraña”, contó.

Vi en tus historias que al pasar por la manga, cuando embarcabas para Lima, lucías una pulserita, ¿fue regalo de algún galán?

Un préstamo para devolver cuando nos volvamos a ver.

¿Es un galán?

No, un amigo peruano al que conozco hace tiempo. Allá sí hubo muchos galanes, pero yo ando buscando al compañero de mi vida, así que me tomo mi tiempo.

¿Deseas una pareja para despertar todos los días a su lado?

Quiero un mejor amigo para compartir la vida, así que ando tranquila, no me apuro.

¿Ya vuelves con ‘Al sexto día’?, ¿renovaste contrato?

La próxima semana grabo, aún no renuevo, pero estamos conversando y tengo toda la disponibilidad de llegar a un acuerdo.

El programa tiene tu sello

Es una marca ya. Yo voy por el segundo año (en la conducción), es una opción diferente . Así que espero que este 2022 el público nos siga respaldando con su sintonía como hasta hoy.

Mónica Cabrejos pronto volverá a grabar para Al sexto día, pero aún no renueva contrato (Foto: Instagram @la_cabrejos)

HABLA DE MELISSA PAREDES Y ‘GATO’ CUBA

Antes de hacer maletas para viajar a París, Mónica Cabrejos se pronunció sobre la sonada separación de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba, después del ampay que los ‘urracos’ le hicieron a la exconductora de ‘América hoy’ con el bailarín ‘activador’ Antonhy Aranda

Mónica, ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba?

Qué difícil opinar, creo que deben tomarse su tiempo para decidir sobre su matrimonio. Ambos son jóvenes y parte del crecimiento es equivocarse.

Se podrá rescatar algo con ese ‘ampay’ y el comunicado de él...

Todo se puede, el tiempo cura todo. Tiempo necesitan, ahora todo es impulso y triste porque una familia se puede romper por una situación así o también fortalecer.

¿Es fácil perdonar una infidelidad?

No solamente es perdonar una infidelidad. Una infidelidad en una pareja, no es solamente de la persona que traiciona sino de los problemas de una pareja, porque cuando una pareja está bien no hay lugar a terceros y esa es la verdad. Creo que más que perdonar la infidelidad hay que asumirla, entenderla y volver a confiar, es un proceso muy largo y muy pocas parejas logran hacerlo, pero ellos son una pareja joven, tienen una familia bonita, podrían intentar solucionar, al menos, no en este momento porque todos están en caliente y con el dolor, con el miedo y deben darse tiempo. Tomar terapia y ver qué es lo mejor para ellos. Creo que parte del crecimiento es aprender a no mentir, aprender a ser honestos. La verdad, estoy triste como todo el mundo porque era una de las parejas más consolidadas.

