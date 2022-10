Mónica Cabrejos confesó una experiencia que tuvo con Gisela Valcárcel hace más de 10 años. ‘El verdadero rostro de Gisela’ es el título que la conductora colocó para empezar con la anécdota en su cuenta oficial de TikTok.

Empieza remontándose al 2008, cuando la ‘señito’ conducía ‘Bailando por un sueño’ en Panamericana Televisión. Al mismo tiempo, Cabrejos estaba en la sección de espectáculos en ‘Buenos días, Perú' del mismo canal y fue invitada al reality para un desafío con Carlos Alberto Navarro.

En la gala se presentó el caso social de una niña de 9 años que perdió la visión en un ojo y estaba a punto de perderlo en el otro, su madre quechua hablante quedó agradecida porque la ‘rubia’ le prometió que iban a realizar un trasplante de córneas.

“Pasaron los meses, Gisela cambió de canal y la señora me busca un día en la puerta de Panamericana, donde yo ya conducía otro programa en las noches, para decirme que nunca le habían cumplido ”, menciona en el video.

Ante la injusticia, llamó al gerente general del canal de aquel entonces, Óscar Becerra, para que se comunicara con Valcárcel para que vean el caso, quienes aceptaron al instante. “La persona que la había ido a recoger, la había subido a un bus con todas sus cosas”, informó.

Con todos los datos recogidos, Cabrejos decidió hacer un reportaje sobre la señora, pero antes de que saliera, Becerra le advierte que no lo haga. “ Él era amigo de Gisela y que no iba a permitirlo (...) Y me dijo: ‘Cuando tú tengas tu canal, lo haces’ ”, explicó.

Después de un tiempo, una periodista de un diario envió a la madre al reality de baile, donde la ‘señito’ la recibió con los brazos abiertos, pero su productora tan solo le dio un celular, 100 soles, su pasaje a Puno y un pollo a la brasa. “Gisela jamás se preocupó” , manifestó.

“Nadie hablaba porque ella siempre los castigó de la siguiente manera: ‘ Si ustedes hablan mal de mí o dicen algo que no me gusta, no entran a mis conferencias, no entran a mi programa’e ”, comenta. Finalmente, manifestó que no defiende a Magaly Medina, porque ella sola lo puede hacer.

