Mónica Cabrejos responde con todo a mujer que la insultó en Instagram por estar soltera | FOTOS

Mónica Cabrejos disfruta de unas merecidas vacaciones en Cancún, México, donde se muestra en espectaculares bikinis y vive momentos inolvidables frente al mar. La periodista disfruta de las playas, pero pese a que no hace daño a nadie con sus publicaciones en Instagram, una usuario la insultó llamándola 'fea y trompuda'. Sin embargo, Mónica no se quedó callada y le dio una contundente respuesta.

"Para los que me critican, para los que creen que una mujer no puede elegir ser soltera, para los que creen que ningún hombre me quiere, les digo una mujer puede elegir cómo vivir su vida y todas las elecciones son válidas", indica Mónica Cabrejos.



Los seguidores de Mónica Cabrejos aprobaron las respuesta y realizaron los siguientes comentarios: "Eres la mejor", "esto es pura envidia, Moniquita", "es mejor seguir avanzando y no hacer caso a este tipo de comentarios".

Mónica Cabrejos responde insulto en Instagram Mónica Cabrejos responde insulto en Instagram Mónica Cabrejos responde insulto en Instagram

En varias ocasiones, Mónica Cabrejos no ha dudado en responder a sus detractores o personas que le critican estar soltera y no tener hijos. La exvedette ha indicado que no necesita de un hombre para ser feliz y por ello valora mucho su independencia y su soledad.