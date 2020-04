Enrumbada en la conducción el programa ‘Al sexto día’, Mónica Cabrejos cuenta cómo ha cambiado su percepción a raíz de la pandemia del coronavirus. Fiel a su estilo, también nos da algunos tips para que las parejas sobrelleven esta cuarentena y las relaciones no se terminen.

En comunicación con Trome, Mónica Cabrejos contó que el programa se ha reformulado para informar sobre la pandemia del COVID-19 y, además, tratar de llevar ayuda a las personas que más lo necesitan.

“Yo soy periodista y me he sumado al equipo de reporteros, lo que más me sorprendió es la necesidad de la gente. Me he encontrado con historias que me han hecho llorar. Mucha gente no las entiende desde la comodidad de su casa, pero hay gente que no tiene. La gente se juega la vida y elige entre contagiarse de coronavirus o morir de hambre, lo hacen por amor”, comenta Cabrejos.

Muchas personas en casa también afrontan problemas personales durante la cuarentena ¿te ha sucedido algún percance?

No estoy al pendiente de lo que sucede en redes ni hago transmisiones porque considero que, en este momento, para mí es una a exposición innecesaria. Mucha gente está muy pendiente de las noticias y creo que muchas veces eso es lo que nos hace más daño. Hay que encontrar un equilibrio

Asimismo, se dice que muchas parejas van a ‘separarse’ después de la cuarentena ¿Estás de acuerdo?

En China se incrementaron los divorcios después de la cuarentena. No estamos acostumbrados a convivir 24/7. Las parejas deberían aprovechar este momento para reenamorarse, reconocerse y fortalecer su relación. Yo sé que asusta, pero él secreto es que se den sus espacios, se organicen y hagan algunas cosas en equipo y, de vez en cuando, tengan una cita dentro de la propia casa.

¿Crees que los ‘infieles’ están que se las ingenian durante la cuarentena?

Creo que en este momento nadie está pensando en ser infiel porque arriesgan a salud de la pareja, de los hijos. El coronavirus ha venido ‘a poner en cintura’ a los infieles y, al contrario, lo que sobreviven al coronavirus van a ser más fieles que antes. Los besos, los susurros, la cercanía física nos pone en riesgo. Creo que el coronavirus va a acabar con los infieles.

EL DATO: ‘Al sexto día’ se emite todos los sábados a las 10:00 p.m., el último fin de semana se ubicó como el programa más visto en Panamericana TV (7.4 )