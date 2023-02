Mónica Cabrejos forma parte del elenco de ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’ y se hizo presente en el avant premiere de la película que se realizó la noche del lunes. En breves declaraciones para Trome, la conductora de televisión indicó que si el amor toca su puerta, espera que sea alguien que le de paz.

“Yo en el amor estoy bien gracias, mejorándome, ja ja ja... A mi edad lo único que quiero es, si voy a estar con alguien, que venga a sumar a mi vida, que no me traiga problemas. No me importa que no tenga plata, me importa que chambee, de lo que sea, pero que traiga tranquilidad, que sume y que no joda”, indicó.

Mónica Cabrejos conversó con Trome a su paso por la alfombra roja de '¡Asu Mare!: Los Amigos'. (Foto: Captura)

Sobre la posibilidad de ser una ‘sugar mommy’ a sus 47 años, la exvedette puso el parche.“No me alcanza, para mi no más me alcanza. No estoy para pagarle (a nadie). Podriamos compartir gastos pero ¿mantener? No es conmigo; además, ¡Mirame! Pá' sugar mami todavía no estoy” , aseguró.

Sobre su papel en ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’, donde interpreta a una prestamista mala, avariciosa y sexy que hace los protagonistas caigan en sus garras, dijo que “ha sido lindo regresar (a la pantalla grande) después de tantos años, son como 17 años que no hago cine”.

Mónica Cabrejos pone el parche y descarta ser una ‘sugar mommy’. (Fuente: Trome)

JOSI MARTÍNEZ EMOCIONADO CON SU PAPEL EN ‘¡ASU MARE!: LOS AMIGOS’

Josi Martínez, conocido tiktoker peruano que tiene una breve participación en la película de Carlos Alcántara se mostró emocionado con su debut en la pantalla grande. “Estoy muy agradecido del apoyo de la gente que me sigue que ha hecho que esté aquí. Tengo una escenita que van a ver y espero que la disfruten. Es un poco graciosa, no puedo decir mucho pero ya lo verán. Me encantó”, aseguró.

En tanto doña Marianella Escobar, su madre y quien lo acompañó al evento no dudó en llenar de elogios a su hijo. “Orgullosa y feliz por él y apoyarlo en todo siempre (...) Agradecida con la oportunidad, sé de la capacidad de mi hijo y ya me muero por verlo... Estoy emocionada y orgullosa de él”, aseguró.

Josi anunció también que en breve se estrenará “El año del tigre”, cinta donde tiene mayor protagonismo. “Si bien esta es la primera película que sale y que van a ver, tengo una participación un poco más grande en otra que también va a salir pronto, el 30 de marzo en todos los cines del Perú así que atentos”, dijo.

