Mónica Cabrejos dice que cerebro de Yeni Vilcatoma está en emergencia y congresista la tilda de ignorante | VIDEO

Mónica Cabrejos no pudo evitar comentar sobre los desatinados tuits que publicó la congresista Yeni Vilcatoma el día que ocurrió el sismo de 8 grados en Loreto. "Es un fantoche... Su cerebro está en emergencia", fue lo que dijo la periodista de Radio Capital. Sin embargo, la parlamentaria le respondió en su cuenta de Twitter con el hashtag #NoalaViolenciaentremujeres.



"Tu ignorancia es atrevida. Infórmate, lee y no te sumes a un ataque sistemático sin tomar previo conocimiento de lo que pretendes cuestionar", escribió Yeni Vilcatoma.



Mónica Cabrejos en Radio Capital no dudó en burlarse del lapsus de Yeni Vilcatoma y hasta pidió a su productor para que la inviten a su programa. "Yo quiero preguntarle quien la asesora o es que ella sola se adjudica el mérito".

Tuit de respuesta de Yeni Vilcatoma Tuit de respuesta de Yeni Vilcatoma

Yeni Vilcatoma fue el punto de las burlas en redes sociales y se convirtió en tendencia el último domingo luego que publicara un tuit denunciando que nadie trabajaba en el COEN , cuando en realidad no sabía que se había trasladado de sede.

En horas de la tarde publica otro tuit en el adjunta una fotografía que luego se descubriría que era una imagen tomada durante el terremoto en Chile.