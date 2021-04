Mónica Cabrejos reaparecerá esta noche en ‘Al sexto día’ luego de derrotar al coronavirus y siente que ha vuelto a nacer, pues la pasó mal cuando se contagió con esta enfermedad a la que califica como el apocalipsis por el daño que está generando en nuestro país y el mundo.

“Realmente uno nace nuevamente, es una segunda oportunidad que Dios te da para seguir adelante al salir de esta cruel y dolorosa enfermedad”, dijo la conductora del programa sabatino.

Mónica Cabrejos tras revelar que se contagió de COVID-19: “Sigamos orando, ahora me toca a mí”

¿El coronavirus te dejó algunas secuelas?

Sí, la memoria a corto plazo, un poco de vahídos, me desoriento, un poco de mareo y dolor en la espalda baja. Hay que agradecer a Dios que muchas personas hemos quedado con las mínimas secuelas, porque otras personas , por esta enfermedad, ya no pueden ni caminar. Literalmente este virus es el apocalipsis, ahora toca vivir intensamente porque no sabes cuándo será el último día.

¿Qué te has propuesto hacer en este renacer?

Cumplir unas metas profesionales que había descuidado. Esta es una segunda oportunidad donde las prioridades y necesidades son otras. Si no se compran vacunas las muertes irán en aumento y esas cifras de tres dígitos (de fallecidos a diario) se convertirán en un número más aterrador dejando a miles de familias peruanas sumidas en el dolor y la tristeza.

TEMOR Y ANSIEDAD

Cuando Mónica Cabrejos se enteró que estaba contagiada narró con temor cómo se sentía.

“El martes 6 de abril di positivo , el miércoles pasado di negativo. Estoy en el día 11 de este proceso, ahí voy más o menos, pero con mucha fe. Me estoy concentrando en no bajar la guardia ni deprimirme, pero tengo ansiedad, el pecho me duele, esto es horrible. No tengo fiebre, pero sí la nariz tupida, el olfato se me ha ido por completo. El jueves tuve muchas náuseas. No tengo hambre, ya bajé dos kilos, me da asco todo no puedo ni ver la comida (se pone triste), soy sincera tengo miedo porque con este virus no sabes cómo vas a amanecer”, precisó.

En otro momento, también contó lo que sintió al dar negativo luego de cumplir con una rigurosa cuarentena.

“Se fue, gracias a Dios. Han sido días duros y difíciles, tristes, pues mientras estaba aislada muchos amigos han partido por esta enfermedad, pero gracias a mi fe, las oraciones y los grandes profesionales que me atendieron, puedo decir hoy, al día 18, que vencí al Covid, pero solo es una batalla, falta ganar la guerra que será cuando derrotemos a este virus”, sostuvo.

Mónica Cabrejos superó el coronavirus y hoy vuelve con 'Al sexto día'

TAMBIÉN PUEDES LEER