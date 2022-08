Mónica Cabrejos cumplió tres años al frente de ‘Al Sexto Día’ y afirma que el estilo del programa no depende de una conductora, sino que es una marca que ha impuesto su propio sello.

“Acabo de cumplir tres años al frente de ‘Al Sexto Día’ y ahí vamos remando todos los días”, afirmó la conductora.

Después de tres años, ¿crees que ya le has impuesto tu estilo al programa?

Bueno, yo creo que el programa siempre ha tenido un estilo propio, es un programa básicamente de periodismo urbano. El estilo del ‘Al sexto día’ creo que puede haber ido mutando de acuerdo con la coyuntura, pero el estilo es el mismo, así que hacemos crónicas, experimentos sociales, hacemos en segmentos como en ‘carne propia’. Creo que el programa es una marca independientemente de quien lo conduce. El estilo del programa está ya hecho.

Te sientes cómoda reporteando...

Sí, he salido mucho tiempo durante el primer año de la pandemia. Este año he salido mucho menos porque obviamente tengo que dedicarme a mis asuntos personales porque con un trabajo no se puede sobrevivir en este país, hay que chambear. Pero (hacer reportajes) es algo que a mí me gusta, me encanta y siempre que hay posibilidad de una nota estoy ahí.

¿Cómo te ha ido con tu libro ‘Mujer Pública’?

El reporte de ventas llega después de seis meses, así que no me ha llegado nada. El otro día me mandaron algo de las regalías, pero no tengo el tema de las ventas. En realidad, los que no saben creen que hacer un libro en el Perú es para llenarse los bolsillos de dinero, han dicho cada cosa al respecto, pero lo que no saben es que el autor gana en el mejor de los contratos el 10% del precio de tapa, ósea cuántos libros tienes que vender para llenarte de plata.

Mónica Cabrejos reconoce a Brunella por su relación con Richard Acuña: “Ídola, me gusta su inteligencia”

Mónica Cabrejos estuvo hace varias semanas en Magaly Tv La Firme y habló de su show de stand up, que levantó polémica cuando se filtraron unos comentarios suyos sobre Brunella Horna y su novio, Richard Acuña.

“En realidad solo es un juego de palabras. Brunella corazón, eres mi ídolo. Me gusta su inteligencia de Brunella, no es broma, te lo digo en serio, hasta las cositas en las que se equivoca la gente la mira con gracia... es una ‘brunellada’”, acotó la escritora.

Asimismo, Mónica Cabrejos le agradeció a Magaly Medina por la mención, ya que su show se llenó. “Tú tienes el verdadero poder y no te lo da tu novio, todo lo que mencionas se llena”, indicó en vivo.

Por otro lado, aseguró que no destruyó a Brunella Horna y comentó que la rubia conoció a Ricard Acuña cuando le fue a pedir auspicios para los damnificados del norte. “Así fue que se conocieron y se enamoraron, es una relación hermosa y en verdad hay muchas chicas que no quieren estudiar y está bien, a mí Brunella me parece encantadora“, acotó.

TE PUEDE INTERESAR: