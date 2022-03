El último libro de Mónica Cabrejos ‘Mujer Pública’ ha encendido la polémica en Chollywood y uno de los implicados es Martín Arredondo, a quienes algunos reconocieron en un pasaje del libro, donde la también actriz cuenta que un productor la acosaba y maltrataba cuando trabajaba en ‘Enemigos Públicos’.

El exreportero de televisión se presentó en Amor y Fuego y rechazó que haya acosado en algún momento a Mónica Cabrejos. Es más, aseguró que cuando ella cuenta que la invitó al cine, en realidad fue la escritora quien pagó las entradas y también estaba otro miembro de la producción, Marco Rodríguez.

Sin embargo, Marco Rodríguez rompió su silencio en Facebook y narró otra versión de la historia, desmintiendo a Martín Arredondo. “¿Es el señor Arredondo un acosador? No puedo afirmarlo. No me consta. No me ha acosado a mí. Pero sí hay algunas cosas que me gustaría compartir”, indicó.

En ese sentido, reveló que fue maltratado por el exproductor mientras pasaba por un duro momento de depresión e hiperhidrosis (sudoración excesiva). Según su testimonio, se burlan de él en un grupo de WhatsApp.

Además, reitera que Martín Arredondo nunca lo defendió ni le preguntó qué le pasaba, por el contrario, le dijo a Aldo Miyashiro que había sido separado de grupo debido a que “olía mal” y no “trabajaba igual”.

“(Aldo Miyashiro) me dijo que le preguntó a Martín Arredondo el motivo (de que no estuviera) y este le respondió que ya no me quería porque yo ya no trabajaba igual, que tenía problemas con mi cuerpo, que olía mal, que iba a trabajar en un estado que parecía drogado o ebrio”, escribió.

“No sé si sea un acosador. No me consta. Pero lo que me queda claro es que es una mal líder, un mal amigo y una mala persona”, agregó Marco Rodríguez

MÓNICA CABREJOS NO PAGÓ EL CINE

El exmiembro de la producción de Enemigos Públicos mencionado por Martín Arredondo en su defensa tras ser acusado de acosar a Mónica Cabrejos, rompió su silencio y desmintió al exreportero de televisión, quien dijo que fue la conductora quien lo invitó al cine.

“Los amigos de Mónica sabemos que ella es devota de la virgen del puño y que es IMPOSIBLE que ella pague las entradas de tres personas un domingo (el día más caro) en el cine UVK de Larcomar (…) Esa tacañísima persona es la que ahora supuestamente pagaría la invitación en el cine más caro de Lima un domingo. Suena gracioso, pero es evidente que Mónica no lo haría”, dijo.

