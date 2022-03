Recientemente, Mónica Cabrejos reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un periodista deportivo. En un avance de ‘Amor y Fuego’, se dieron a conocer más pistas del agresor de la presentadora de televisión.





“Siendo los dos solteros y con intereses similares, parecía natural darle una oportunidad de conocerlo a profundidad y que pudiera borrar la imagen que tenía debido a mi ex”, dice parte del extracto de su libro “Mujer pública”.

Además, otro detalle que llamó la atención fue una característica peculiar, que dice: “Por su alienada costumbre de imitar el acento porteño, sin haber nacido allá”.

Mónica Cabrejos fue abusada por periodista deportivo que “imita el acento porteño” (VIDEO: INSTAGRAM AMOR Y FUEGO)

¿Qué dijo Mónica Cabrejos del periodista que abusó de ella?

La propia Mónica Cabrejos indicó que su agresor es una persona que conoce hace más de 20 años, y que es exfutbolista.

“Me lleva maso menos 6 años (¿Personaje público?) Sí, periodista deportivo, muchos años ligados al mundo del modelaje, ha sido futbolista”, narró en ‘Beto a saber’.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama (…) En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Michela Elías y Omar Macchi son ampayados: Modelo Luis Miguel anuncia fin de romance con exchica reality

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba son ejemplo de una “familia perfecta” en un libro: “Avísenles, es hora de renovar”

Oscar 2022: Así sonó “No se habla de Bruno” con el elenco de “Encanto”, Megan Thee Stallion, Luis Fonsi y Becky G