Mónica Cabrejos tras su ingreso a 'Al sexto Día': "He sufrido discriminación y racismo de la peor manera" | FOTOS

Mónica Cabrejos comentó que se sintió ‘atacada y menospreciada’ cuando Olenka Zimmermann criticó su debut en la conducción de ‘Al sexto día’.



Ayer (sábado), dijiste en el programa que por el color de tu piel habías recibido muchas críticas, ¿te referías a que Olenka es racista?

No. Me refería a la cantidad de racistas que hay en redes sociales.

Ella fue uno de los personajes que intentó ‘pincharte el globo’.

Prefiero no referirme a ella por varias razones... la principal es porque sí me he sentido atacada y menospreciada, pero todos se dan cuenta de quién es quién. Soy una mujer fuerte, de trabajo, he estado tantos años fuera de la televisión y sigo vigente. Esta semana he sufrido discriminación y racismo de la peor manera.



¿Crees que ella esté detrás de los ataques?

No sé.



¿Qué le dirías a Olenka?

Que vaya a ‘La Estación’ (a ver su show) para que se ría un poco y entienda que destruir a otra mujer no la hace más valiosa.

¿Cómo les ha ido en el rating?

El primer sábado hicimos 5.1 y ayer no sé, pero ‘Al sexto día’ es más que una conductora, hay un gran equipo de reporteros, editores, camarógrafos. Y pobre aquel o aquella que se crea dueña del programa, porque nadie es imprescindible.