Mónica Cabrejos ‘cuadró’ a Janet Barboza por referirse a Isabel Acevedo como la ‘otra’. La panelista de ‘Espectáculos’ consideró que la palabra es ofensiva y la actitud de la ‘Rulitos’ no es correcta.



¿Qué opinas sobre el calificativo de ‘la otra’ que utilizó Janet Barboza para referirse a ‘Chabelita’?

Ambas me caen bien, son regias, creo que ‘Chabelita’ se está ganando un lugar, después de todo el escándalo que ha tenido en torno a su relación amorosa. Decirle ‘la otra’ es bastante agresivo, pero que ‘Chabelita’ haya dicho que no le responde a Janet porque es una ‘señora’, no me parece lo más inteligente.

¿Crees que Janet se sobrepasó al llamar ‘la otra’ a ‘Chabelita’?

No me parece correcto (la declaración de Janet), con toda honestidad. No sé si Karla (Tarazona) es amiga de ella o no. Es muy agresivo decirle ‘la otra’ a una mujer. Me resulta muy ofensivo. No creo que en este momento, en la vida de Christian (Domínguez), ella sea la otra. Son pareja oficial y formal.



¿Crees que ‘Chabelita’ recibe insultos injustificados?

Acá se está satanizando a la tercera en discordia, cuando en realidad quien sacó los pies del plato fue él. Isabel era soltera.