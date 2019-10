Mónica Cabrejos y Janet Barboza se lanzan puyazos en pleno programa en vivo ¡NO SE SOPORTAN! | VIDEO

¡Estalló todo! Mónica Cabrejos y Janet Barboza se lanzaron tremendos puyazos en la edición de hoy de 'Válgame', donde ambas conductoras no dejaron de enviarse indirectas, mientras sus demás compañeros mostraron sus rostros de incomodidad. La producción del programa, lejos de calmar las aguas y que los 'trapitos sucios' se laven en casa, dejó que el espacio siga y que todo se desatara en una verdadera batalla campal de figuretismo y problemas de ego.



Al iniciar un bloque en el programa de Latina, Mónica Cabrejos sostuvo que "todos venimos aquí a trabajar y queremos trabajar tranquilos por eso nos vamos a decir todo lo que pensamos siempre con respeto por el otro, por el compañero, aunque algunos no estén acostumbrados a eso", dijo mirando a Janet Barboza, quien se mostraba imperturbable y mirando a la cámara.



Luego, el panel de conductores siguió tocando el tema de Christian Domínguez e Isabel Acevedo, pero fue Mónica Cabrejos la de la polémica luego que defendiera al cumbiambero al decir que no se le ha comprobado ninguna infidelidad.



"Hay que decir las cosas como son, han estado juntos y no se les ha encontrado nada a Christian ni ha chabelitas, nosotros somos perfectos acaso, nosotros que somos capaces de juzgar a los demás", sostuvo Mónica Cabrejos, a lo que Janet Barboza respondió.



"Me parece extraño que Mónica siendo tan open mind pida que la Chabelita le aguante todo a Christian lo que él quiera", recriminó la Barboza.



"Si tú te sientes tocada por el manto de la rosa de Guadalupe y te han santificado, quien como tú. Y a mí, muy particularmente me parece muy fácil sentarse en una silla y juzgar", replicó la Cabrejos.



Posteriormente, Janet Barboza anunció la 'catarsis' en grupo "para decirnos las cosas y no estar que te doy besito de frente y te apuñalo por detrás", a lo que Mónica Cabrejos respondió "por suerte yo apuñalo de frente".