Mónica Cabrejos no tiene pelos en la lengua. Por eso, no teme dar su opinión sobre los diversos temas que ocurren en Chollywood , entre ellos el de Karla Tarazona y Christian Domínguez . No es la primera vez que la locutora radial decide comentar sobre la situación entre ellos.

Hace algunos meses , Mónica Cabrejos dejó en claro que estaba cansada de ver facturar a Karla Tarazona con el tema de su separación de Christian Domínguez. Y lo dejó bien claro durante el programa 'Espectáculos'.

"Ustedes no lo quieren decir pero yo lo voy a decir: Karla Tarazona me tiene harta. Todos los días de Dios está cobrando porque la gente consuma su novela. Discúlpenme pero me tiene harta ¿Qué cosa creen: que son las únicas mujeres que le han sacado la vuelta? Terapia señores, terapia" , d ijo en ese entonces Mónica Cabrejos.

Mónica Cabrejos sobre Karla Tarazona

Ahora que pasó el tiempo y el conflicto entre Karla Tarazona y Christian Domínguez resurgió por la pensión de alimentos de su hijo, Mónica Cabrejos vuelva a arremeter contra la ex del cumbiambero.

Mónica Cabrejos comentó que lo más machista que existe en la sociedad son las mujeres que tienen hijos para, a través de sus mensualidades, poder mantenerse sin necesidad de salir a trabajar.

"Para mí lo más machista que puede existir son los hijos como negocio. Mi papá se fue contigo cuando tenía 13 años, mi mamá me mantuvo sola, pero tener hijos y convertirlos en una fuente de ingresos me parece lo más machista y pasado de moda. Eso ya no se usa mujeres, por favor. Salgan a chambear", declaró Mónica Cabrejos.

Incluso, la conductora indicó que Karla Tarazona y Christian Domínguez quienes hicieron público todo el conflicto legal, pues mucha gente tiene los mismos procesos y no son conocidos. Por eso, al convertirse en tema conocido y profundizado en TV, ella podía comentar.

"Son ellos justamente los que se han encargado de que esto sea público, porque esto puede ser siendo privado", indicó Mónica Cabrejos.

