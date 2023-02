Es conductora de ‘Al sexto día’, pero también periodista, psicóloga y, por supuesto, la vedette, bailarina y modelo de calendarios más solicitada de los años 90. En esta entrevista, Mónica Cabrejos confiesa aspectos de su vida que aún le cuesta superar, cómo es su tipo de hombre, si entraría a la política o no y cómo hace para lucir esa figura de infarto a sus 47 años.

Mónica, eres una mujer...

Fuerte, valiente, empoderada a veces, ja, ja, ja, y resiliente. He pasado mil cosas y las he superado.

¿Cuál ha sido la experiencia más dolorosa que has vivido?

Uf, tengo demasiadas, pero creería que la muerte de mi mamá. Eso marcó mi vida para siempre y me hizo madurar más rápido.

'Mujer pública' es su más reciente libro donde cuenta historias y situaciones muy personales que le tocó enfrentar. Foto: Facebook.

¿Cuál es tu tipo de hombre?

Me gustan los hombres que se vean bien con ellos mismos, varoniles, y que sean muy inteligentes o muy divertidos. Me fijo mucho en sus manos también.

¿Eres de conquistarlos o prefieres que te conquisten?

Ay no, no tengo tiempo para conquistar a nadie en estos momentos, ja, ja, ja. Los hombres son cazadores, está en su ADN, ja, ja, ja. Además, las experiencias me han enseñado que el que quiere viene. Así de simple.

¿Crees en las relaciones abiertas?

Creo que las personas deben elegir libremente cómo quieren vivir. No me niego a la posibilidad ni tampoco digo ‘qué horror’.

¿Te gustan los hombres mayores o chibolos?

Creo que los mayores solteros ya vienen dañados o con problemas, ya sea por el divorcio o mil cosas. Y dadas mis últimas experiencias, estoy empezando a mirar a chicos más jóvenes.

Mónica confiesa que se lleva muy bien con los jóvenes porque tiene muy buen sentido del humor. Foto: Facebook.

¿Cómo cuidas tu físico?

Como sano, mi alimentación es full proteínas y verduras, voy al gimnasio de lunes a viernes, no trasnocho y hace varios años no tomo alcoholes duros, solo cerveza y vino. ¡Y me río! Ese es mi secreto, tomar la vida con humor.

¿Cuál es el gustito que siempre te das?

Soy fan de las gomitas. Es mi pecado. Puedo tragarme 10 kilos.

Tu remedio contra la tristeza es...

Bailar. Amo bailar cualquier género, pero creo que más la salsa.

Conduce 'Al sexto día' por Panamericana Televisión desde el 2019. Foto: Facebook.

¿Qué superpoder te gustaría tener?

Uf, qué difícil. Pero creo que cambiar o transformar el dolor y tristeza de las personas. Muchos creen que sus problemas son el verdadero infierno, pero realmente el verdadero infierno es no tener salud mental.

¿Entrarías a la política?

No lo sé, me han tentado en varias ocasiones. Pero yo ahorita trabajo para mí, gano mi sueldo para cumplir mis metas económicas. Tendría que haber cumplido todo eso para entrar a la política por vocación, como debe ser. Muchos ven esos puestos como negocio.

¿Qué defectos te gustaría cambiar?

Mira, a mis 47 años ya una se acepta como es... Soy muy distraída y procrastinadora, aunque es parte de mi personalidad. Aprendí a volverlos funcional.

¿Volverías a ponerte las plumas y lentejuelas?

Si la ropa me queda, ¿por qué no? Ja, ja, ja. Me las pondría en un teatro, con bailarines y más producción. Si volvieran las épocas de las revistas, claro que lo haría.

Mónica es periodista, psicóloga, escritora y conductora de televisión. Foto: Facebook/@aldo_fudrini_ph

¿Cuál es tu color favorito?

El rojo. Y cada vez que me pongo algo de este color me va bien.

Mónica, no solo eres periodista, sino psicóloga...

Así es, siempre quise estudiar psicología. De hecho, en sexto ciclo de periodismo quería cambiarme de carrera a psicología, pero una profesora me convenció que no lo haga. Tenía razón. Así que ni bien pude estudié psicología. Ahora estoy llevando un curso de guion.

¿Te interesaría hacer series, películas, telenovelas?

Claro que sí, sobre todo series, de hecho ya tengo varias ideas locas en la cabeza.

