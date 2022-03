Tras la reciente confesión de Mónica Cabrejos de haber sido abusada sexualmente por un periodista deportivo, Mariella Zanetti se presentó en ‘América Hoy’ para respaldar la denuncia y asegurar que ella sabe de quién se trata.

La actriz cómica Mariella Zanetti cuestionó que el público ponga en tela de juicio la acusación de Cabrejos contra un conocido periodista deportivo que tiene “acento porteño”, como se reveló en su libro.

“En este país no solo no le creen a la mujer adulta, no le creen a ninguna mujer, siempre la cuestionan y la ponen en duda, preguntan por qué, siempre, de alguna manera, justifican al violador”, criticó duramente.

Mariella argumentó que Mónica Cabrejos no dice el nombre del sujeto que abusó de ella porque no tiene pruebas. Y en caso de decirlo, puede interponer una demanda en su contra por supuesta difamación.

“Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el motivo hoy por hoy de Monica Cabrejos salir a denunciar un acto tan repudiable como este, para qué, por publicidad, por fama? Piensen un poquito. Lamentablemente, no hay pruebas y no se puede decir el nombre del agresor porque no hay pruebas, pero internamente nosotros sí sabemos quién eres ”, sentenció.

¿Cuál fue la acusación de Mónica Cabrejos?

En una reciente entrevista con Beto Ortiz, Mónica Cabrejos reveló que fue abusada sexualmente por un periodista deportivo, este episodio de vida fue narrado en su libro ‘Mujer Pública’.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama (…) En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, manifestó.