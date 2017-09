Mónica Cabrejos vs. Milena Zárate: colombiana no teme a la demanda por difamación de la morocha [VIDEO]

Milena Zárate no teme a la demanda por difamación que le entablará Mónica Cabrejos, luego que aseguró ‘vendía su cuerpo’.



“Estamos en un país democrático, donde puedes demandar si te sientes ofendida o te han difamado. Ya pedí disculpas, no supe expresarme y dije la palabra incorrecta. No temo la demanda, con peores ‘bichos’ me he enfrentado”, manifestó Milena Zárate. Asimismo, afirmó que Mónica Cabrejos solo busca dar que hablar en los medios.



Poco antes, Mónica Cabrejos sostuvo que la demanda contra Milena Zárate se encuentra en proceso de elaboración. Con ello, la exvedette dejó en claro que las disculpas que ofreció la colombiana fueron en vano.



"Es su intento de evitar la demanda, ahora que se encargue el abogado", manifestó Mónica Cabrejos en dicho encuentro.



Todo ello fue explicado por la morena, además, en un post de Facebook. “Y las disculpas serían motivadas, porque ya sabe que la demanda penal por difamación e injuria sale o sale... Dios dijo mansa, pero no mensa. No es mi enemiga, pero las disculpas son motivadas por la demanda, sino seguiría mancillando mi honor. Lamentablemente hay daños irreparables”, refirió Mónica Cabrejos en esa oportunidad.

Continúa la 'bronca' entre Mónica Cabrejos y Milena Zárate