Mónica Cabrejos dijo que no cree en los pretendientes virtuales porque ‘no existen’ y que la pandemia no solo nos aisló, también quitó la ‘alegría corporal’ y trajo la nostalgia por los ex, situación de la que hablará en su show ‘Soltera en cuarentena, mejor sola que mal acompañada’.

Mónica, se acercan las fiestas, ¿tienes planes para celebrar?

No se puede planear en ningún sentido, ni a Chosica he ido por miedo.

¿En este tiempo de aislamiento escribiste un nuevo libro?

En eso ando, pero tampoco ayuda la coyuntura. Lo que sí haré es presentar un nuevo show que es más un diario, ja, ja, ja.

¿Crees que ahora los hombres y mujeres son menos infieles?

Al menos físicamente, porque la infidelidad virtual aumentó, es que se vino la nostalgia por los ex y las ex.

Ahora todo es virtual...

Claro, hasta la alegría corporal.

Y a ti no deben faltarte pretendientes...

Virtuales no cuentan para mí, soy de la vieja escuela.

¿Te gusta que te conquisten con detalles?

Exacto, que chambeen, que les cueste. Virtual no es para mí, porque no existe.

Además, es rica esa experiencia de la conquista.

Por supuesto.

¿En el show de qué hablarás?

Del tóxico, del que te dice ‘la casada es mi mujer’, del novio eterno, del que deja que fluya.

La casada es mi mujer es ‘bien antigua’...

Esa frase te puedo asegurar que la atesora mucho un ginecólogo, ja, ja, ja.

¿Hay más frases?

Claro, el que dice: La loca de mi mujer me obligó a casarme. Por eso, en el show, doy técnicas para seleccionar adecuadamente, al menos para no ‘caer’. Con tantos errores por cometer no vas a seguir en lo mismo.

¿Cuándo lanzas el show?

El 12 de diciembre y será por Zoom y Facebook Live.