Mónica Cabrejos afirma que a ella no le gustan los bebitos fiu fiu y está soltera porque le da flojera enamorarse. Dice que las chicas actuales buscan el amor acompañado y no le interesa que Peluchín haya llamado ‘pedorro’ a su último libro.

“El reporte llega después de seis meses, así que aún no me ha llegado. El otro día mandaron algo de las regalías, pero no tengo el tema de las ventas. En realidad, los que no saben creen que hacer un libro en el Perú es para llenarse de dinero y no es así”, señaló.

No te molesta que Peluchín haya calificado tu libro, ‘Mujer Pública’, de pedorro...

Yo honestamente no veo su programa y no me siento ni mal ni bien porque cuando uno hace un trabajo y lo publica, sea una obra de arte, una canción, la gente tiene derecho a opinar. Creo que Rodrigo no es precisamente el mejor crítico de literatura. Lo tomó como es, lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. A mis 46 años, he aprendido a elegir que quiero y que no quiero.

Él dice que para promocionar tu libro tenías que escribir sobre un tema personal.

Bueno, él puede decir lo que quiera, es libre de opinar sobre un trabajo que yo he hecho. Es su opinión, no la respeto. A mí no me duele, no me lastima, no me suma ni me resta.

¿Sigues soltera?

Mi corazoncito está muy bien, contenta, tranquila. Nada, los hombres me tienen miedo (risas)...

Será que eres muy exigente.

No lo que pasa, creo que jod.. bastante (risas). Más que exigente todo el mundo está como que ‘vamos a fluir’, ‘vamos a ver qué pasa’ y me da flojera, la verdad.

Ya no estás para un bebito fiu fiu.

No, a mí no me gustan los bebitos fiu fiu, me gustan los hombres.

Es tu unipersonal siempre comentas que Sheyla Rojas es la ‘maestra’

Mis respetos, quien soy yo a su lado, nada.

Hace poco estuvo en la zona vip de la Fórmula Uno.

Sí, imagínate y uno trabajando ocho horas para que salga tu pasaje a Cieneguilla (risas). Honestamente creo que uno perfila su vida hacia lo que quiere y hay mucha gente, tanto hombres como mujeres, que le gusta la buena vida, los lujos y si eso es lo que tú quieres en esta vida, pues anda tras ellos. Yo solo aprovecho las cosas que suceden para reírnos un poco.

Ahora han salido las Embajadoras y las chicas Tulum....

Es que las chicas de ahora, entre los 25 y 30 años buscan el amor, pero el amor acompañado. Las de mi época andaban buscando solo el amor. La gran verdad, es que los hombres siempre están mirando a las mujeres y calificándolas, ‘Que tiene buen cuerpo, tiene buen trasero, pero la cara no me gusta, está fea. Esta sí, esta no’, así nos han tratado toda la vida, como no esperar que con el tiempo las mujeres empiecen a decir ‘este tiene plata, este no’ y las señoritas los clasifican como una tarjeta de crédito. No hay que quejarse.

Segunda edición de ‘Vibra Perú'

A solo unos días de celebrar la segunda edición de Vibra Perú, el festival que reunirá en un mismo escenario a Armonía 10, Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Raúl Romero, Hermanos Yaipén, Maricarmen Marín, Mauricio Mesones, Diosdado Gaitán Castro y Rio, el Arena Perú del Jockey se prepara para una verdadera fiesta este 20 de agosto.

Por otro lado, se anunció oficialmente que Marco Romero y Mónica Cabrejos serán los animadores y presentadores del festival, quien han sido seleccionados por los organizadores gracias a su carisma y química que fluye entre ellos lo que sin duda será otra de las atracciones del evento.

