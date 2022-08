La conductora Mónica Cabrejos contó que está solterita y sin ningún ‘bebito ni abuelito fiu fiu’ que le robe algún suspiro, pues resaltó que cuando tiene galán se entretiene mucho y ahora desea estar enfocada en crecer profesionalmente.

Mónica, reapareciste en la animación de conciertos después de dos años por la pandemia y casi te animas a realizar el baile de ‘Anita’…

Así estoy de desatada y aguantada desde que no pisaba un escenario. Donde escucho la canción de ‘Anita’ me lanzó y la bailo. No me importa lo que diga la gente, me lanzó nomás. En este punto de mi vida, pocas cosas me importan, en el sentido que si me provoca lo hago y me cago de risa. La paso bien y ya está.

¿Cómo está el corazón?

Sin bebito fiu fiu ni abuelito fiu fiu ni chibolos ni sugar ni nada. Es que estoy concentrada en trabajar, este año estoy así, cuando me engancho con alguien me distraigo y no tengo tantas ideas. Además, honestamente… no tengo voluntad (de enamorarse). Si no llega en esta vida, será en la otra, pero de que llega, llega.





Por cierto, apareciste con nuevo look con cerquillo y ‘Peluchín’ no tardó en burlarse de ti…

Con tantos problemas que hay en Perú, ¿se están preocupando por un cerquillo?, tal es así que ha sido un tema de conversación. Una se tiene que reír, además, los que me siguen saben que un día aparezco con cerquillo, luego con la cola de ‘Rapunzel’ y por ahí tengo una peluca azul de Karol G, que no he podido usar por el cerquillo (risas).

¿Cómo tomas las burlas y críticas de Rodrigo González?

Lo tomo con humor, quizá sería diferente si me dice algo que me pudiera ofender.

De otro lado, ¿Estás alistando el lanzamiento de un nuevo libro?

No. Lo que pasa que estoy preparando otro proyecto, que no tiene nada que ver con un libro, pero tiene que ver con la escritura.

¿De qué se trata?

Es una serie web para YouTube, también voy a actuar y será de género parodia. Es todo lo que te puedo decir.

