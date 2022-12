Mónica Cabrejos contó que trabaja duro para costearse sus viajes, como el que hará para recibir la Navidad y el Año Nuevo en Francia e Italia, pues no tiene un ‘sugar daddy’ que le solvente sus gasto s y menos que la lleve a ver el Mundial en Qatar.

“Me voy a Italia por cinco días, pero antes estaré en París. Viajo el 22, pasaré Navidad y Año Nuevo allá y me dicen que ya está nevando, que hace mucho frío”, refirió.

¿Cuando regreses continuarás en ‘Al sexto día’?

Aún no sé, no he renovado contrato.

¿No deseas estar en la conducción o quieres tomarte un año sabático?

No, yo deseo trabajar, ¿con qué me tomo el año sabático? ‘Sugar daddy’ no tengo, más bien ya estoy para ‘sugar’ (ríe). Me toca trabajar porque los viajes no se pagan solos.

Es cierto porque después te cuestionan como a Rosángela Espinoza, que en redes sociales le preguntan si fue a Qatar con su plata.

Ah, bueno, es que ir a Qatar, en un Mundial, solo Maluma. Al final es su vida y los hombres que tanto exigen que uno esté buena, que tenga pechos, cintura de Barbie y nalgas, pues ahora las mujeres exigimos que tengan solvencia económica. Finalmente, ninguno está buscando sentimientos verdaderos.

¿Crees que el amor pasó a un segundo plano?

No, nunca, el amor mueve al mundo, pero si un hombre solo se fija en el físico de una mujer, estará condenado a que se fijen en su dinero. Las chicas de ahora se arreglan el cuerpo desde los 18 para encontrar un ‘sugar’, la que no quiere eso, estudia y chambea.

¿El próximo año vas a lanzar otro libro?

Quizás a finales de año, aún estoy pensando. Este año ha sido vertiginoso a nivel laboral, esperemos que el siguiente me permita crear.

Esperemos que el 2023 nos trate mejor...

Y que la gente entienda que ser patriota no es ir a tirar piedras y quemar llantas, es ponerse a trabajar porque en ninguna parte del mundo el Estado te toca la puerta para darte un sueldo. Lo que hacen perjudica a los que realmente hacen patria.

Cabe mencionar que el año pasado, Mónica Cabrejos también viajó al ‘viejo continente’ para recibir las fiestas y fue en París donde se quedó más tiempo. Ahora, la conductora planea también ir a Italia y trasladarse a Milano para reencontrarse con sus amigas a las que no ve hace muchos años.