Mónica Cabrejos a Olenka Zimmermann: "Cualquier opinión, al buzón de sugerencias"

Mónica Cabrejos aseguró que Olenka Zimmermann está ‘herida’ tras perder la conducción de ‘Al sexto día’ y le recomienda que ‘afile su puntería por otro lado’, porque ella no tuvo nada que ver con los cambios que se hicieron en el programa de Panamericana Televisión.



En una entrevista a Caretas, Olenka dijo que te hiciste la ‘víctima de racismo’ cuando la sacaron de la conducción de ‘Al sexto día’. ¿Qué opinas?

Pues entiendo que está herida por perder un trabajo, que según ella era su única fuente de ingresos. Le deseo que consiga un programa donde pueda demostrar su talento. Me advirtieron que esto iba a suceder cuando me contrataron como conductora, porque ya conocen su personalidad. Le recomiendo que afile su puntería a quienes decidieron cambiarla y no conmigo, pues no tomé la decisión. Cualquier opinión, al buzón de sugerencias.



Hasta Magaly Medina dijo que tu entrada al programa no fue favorable, pues no haces el rating que hacía Olenka.

El rating es relativo, pues el año pasado ella (Magaly) llegó a hacer dos puntos en Latina y me explicó que era por temas de producción y logística. Fácil se olvidó de su paso por ‘La purita verdad’. Es tan estrecha de mente que si opinas diferente a ella, eres su enemigo, y si le haces ‘amén’, eres la mejor. Le agradezco su comentario, pero igual, cualquier opinión, al buzón de sugerencias.



Magaly comentó que te volvería a llamar como invitada a su programa, ¿irías?

Ahora no dispongo de tiempo, pero seguro en cualquier momento se da.



¿No hay rencor?

¿Por qué? Si ni vi ni oí (lo que dijo).



Cuando vayas a su programa, cara a cara podrían decirse las cosas...

Nunca tanto, cuando ella pelea es muy ‘bagre’. Así que prefiero seguir mi camino y usar mi energía en cosas productivas.



¿Qué proyectos se vienen para ti?

Por ahora terminar el año con los proyectos que ya tengo y tomar vacaciones. Creo que me voy a Hawái.



(Deyanira Bautista)