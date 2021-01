Mónica Cabrejos afirmó que no se peleará con sus detractores porque este año lo único que hay que combatir es el coronavirus.

Mónica, dejas zanjados los dimes y diretes con Olenka Zimmermann…

La pandemia en todo sentido no voy a decir que me reseteó, pero sí me hizo entender que hay cosas que realmente no merecen que les dedique energía. Me refiero a los rencores, si fulano dijo, si me miró mal. Vamos a vivir felices, que ya nos han demostrado que la vida es corta. Este 2021 con lo único que tenemos que pelear es con el coronavirus.

¿Tampoco responderás a Magaly Medina o Rodrigo González?

En este momento no quiero pelear, por mí todo bien con todos.

De otro lado, Mónica se mostró contenta porque hoy regresa con su programa ‘Al sexto día’, a partir de las 10 de la noche, por Panamericana Televisión. (D. Bautista)