Mónica Cabrejos se pronunció sobre las declaraciones de Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, quien señaló que en una oportunidad estuvo en una cama con ella y Sara Manrique, y dijo que el exfutbolista es ‘altamente inofensivo’, que siempre desea quedar como el ‘macho alfa’ y guarda bonitos recuerdos de su amistad.

Mónica, ¿y esa anécdota que ha contado ‘Puchungo’?

Él siempre quiere quedar como el super macho, ‘machote alfa’, pero Puchungo es inofensivo, ja, ja, ja.

¿Cómo se dio eso?, ¿estaban viendo una película?

Las damas no tenemos memoria, pero guardo lindos recuerdos de nuestra amistad.

¿Siguen siendo amigos o ya no?

Es alguien a quien recuerdo con mucho cariño, nos reíamos mucho, jodíamos, chacotéabamos. Hemos hablado cuando nos cruzamos por ahí, a veces nos escribimos, pero ya la vida de ambos ha cambiado, hay más chamba, responsabilidades, deudas que pagar y poco tiempo para vacilar, pandemias que hay que esquivar. Seguro que cuando coincidamos será peor que antes.

¿Vas a lanzar otro libro?

Quizás uno donde cuente sobre Puchungo inofensivo y buen pata. Tanta risa, horas de horas solo hablando sonseras. Él debería hacer ‘Hablando huev...’, pero es ‘chuncho’, con cámara arruga. Por eso digo que es inofensivo, no hace yaya. Altamente inofensivo, es el Covid post vacuna ... ni se siente.

¿Y estás sola o con pareja?

Soltera y liberada.

¿Cómo en tu show?

Sí, estamos en la Estación de Barranco desde este 9 de noviembre por seis semanas hasta el 15 de diciembre.

¿De ahí vacaciones? ¿Ya renovaste para Al sexto día?

No, aún no me han dicho nada (para renovar), esperemos que sí se den vacaciones

¿A dónde piensas viajar?

Aún no decidí, no he tenido tiempo, pero ya veremos.

SARA CONFIRMA ANÉCDOTA

El exfutbolista Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez reveló que hace unos años compartió la cama con Sara Manrique y Mónica Cabrejos, pero solo en plan de amigos. Además, señala que se encuentra enamorado pero que es un amor a la distancia.

“Debo confesar que he estado echado en una cama con Sarita (Manrique) y Mónica Cabrejos”, contó ‘Puchungo’ en el programa ‘A Cachay con Sara’, que conduce Sara Manrique con el cómico José Luis Cachay, que se transmite en YouTube.

Luego, señaló que se encuentra con pareja pero que es una relación a distancia. “Actualmente tengo pareja, pero es una relación a distancia, pues ella vive fuera del país. Yo tengo una suerte porque siempre (las chicas) se van del país o se casan, ja, ja, ja. Pero bueno, vamos a ver cómo, siempre es complicado a la distancia”, dijo el exfutbolista.

En tanto, Sara Manrique confirmó lo que dijo Puchungo, añadiendo que fue el primer futbolista que conoció, cuando apenas tenía 15 años.

Sara, tu amigo Puchungo reveló que estuvo en una cama contigo y Mónica Cabrejos, ¿cómo fue eso?

Eso sucedió cuando estaba soltera, chibola y éramos bien amigos. Siempre nos reuníamos y una vez fuimos al departamento de Mónica a ver tele, él se echó al medio y pidió que le rasquen los brazos, ja, ja. Nosotras como ‘babosas’ lo hicimos, pero siempre nos reuníamos y pasamos buenos momentos.

