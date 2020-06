La conductora de ‘Al sexto día’, Mónica Cabrejos, se declaró ‘hincha’ del futbolista Edison ‘Orejitas’ Flores y lamentó que haya sido tildado de ‘feíto’ y ‘orejón’.

“Tan lindo que es el ‘Orejitas’, yo me declaro su hincha. Me produce ternurita y lo considero un tipazo. Que le digan ‘orejón’ y ‘feíto’ es parte de la cantidad de complejos que tenemos los peruanos con nuestro biotipo, con nuestra raza y con las clases sociales. Edison es un muchacho que ha salido de un lugar muy humilde, como muchos peruanos… no es menos que nadie porque no tiene un apellido extranjero. Es un buen ser humano y, por el tema físico, creo que hace mucho tiempo deberíamos dejar de catalogar a las personas por el físico. A mí me encanta y me parece un tipazo”, sostuvo Cabrejos.

¿Qué te pareció que Magaly Medina lo califique de ‘feíto’ y ‘orejón’?

No la veo ni hablamos de ella en mi programa de radio. Hablo de lo que me ponen en pauta y lo que revienta en redes sociales.

¿En algún momento también has sido víctima de insultos por temas del físico o color de piel?

Cantidad de veces. Vivimos en un mundo de complejos, mucha huachafería. Los buenos apellidos no existen, existen buenos seres humanos y las personas son feas por lo que llevan por dentro.

¿Qué novedades con ‘Al sexto día’ para hoy?

Será un programa variadito como siempre, salí a buscar talento espontáneo y habrá una nota de acoso.