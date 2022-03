La presentadora de TV Mónica Cabrejos reveló que fue abusada sexualmente por un periodista deportivo, este episodio de vida fue narrado en su libro ‘Mujer Pública’, del cual conversó con el periodista Beto Ortiz durante una entrevista.

Aunque Cabrejos no brindó la identidad de su agresor, sí detalló que se trata de una persona ligada al mundo del modelaje y que fue futbolista. “Me lleva maso menos 6 años (¿Personaje público?) Sí, periodista deportivo, muchos años ligados al mundo del modelaje, ha sido futbolista ”, narró en ‘Beto a saber’.

Asimismo, indicó que el hecho se produjo hace un año y dos meses aproximadamente, durante la pandemia y que el sujeto es alguien que conocía desde hace 24 años.

“Me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia. Fuimos y como una mujer adulta lo primero que dije fue: ‘Aceptarte la invitación no es sinónimo que voy acostarme contigo’”, dijo.

Mónica Cabrejos sobre su agresor: “Me drogó, se puso violento”

Siguiendo con su testimonio, Mónica Cabrejos explicó que mientras pasaban el rato en su casa de playa decidió que no quería acostarse con el periodista deportivo y que, supuestamente, él lo había comprendido; sin embargo, aseguró que al abrir la segunda botella de vino se sintió mareada.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama (…) En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, manifestó.