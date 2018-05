Mónica Cabrejos todavía cree en el amor, aunque no está desesperada por encontrar a su 'príncipe azul'

La exbailarina Mónica Cabrejos cree en el amor y no descarta volver a enamorarse, aunque admitió que existe un ‘proyecto’ en su vida. Si bien dijo esto, la morocha no se encuentra desesperada por hallar a su 'príncipe azul'.



“Creo en el amor, ojalá algún día llegue esa persona que me soporte, pero mientras tanto no voy a sufrir”, dijo Mónica Cabrejos.



En el show de Gilberto Santa Rosa estuviste con un joven, ¿es tu ‘saliente’?

Diría ‘entrante’, digamos que es un proyecto y veremos qué pasa. A mis 42 años no pierdo la esperanza de enamorarme, pues si la ‘Tigresa del Oriente’ encontró el amor a sus 72 años con un chico de 25, tal vez el amor de mi vida aún no nace, ja, ja, ja.