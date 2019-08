Mónica Cabrejos por salida de Olenka Zimmermann de 'Al Sexto Día': "Yo no me ofrecí para conducir" 

Mónica Cabrejos restó importancia a las fuertes críticas que hizo Olenka Zimmermann en Instagram, tras el debut de la exvedette en la conducción de ‘Al Sexto Día’.



Mónica, ¿qué te pareció que Olenka haya dicho que el programa lo sentía ‘vació, sin corazón y sin contenido’?

El productor tendría que hablar de eso. La verdad, yo no soy responsable del contenido.



¿No te parece un comentario agresivo?

Yo no me ofrecí (para conducir). Los productores tendrían que decir cuáles son las motivaciones para cambiar de conductora.



¿Tienes algún tipo de amistad con Olenka?

La he visto un par de veces en mi vida y no sé más de ella. Le agradezco su sintonía, nada más, porque nos vio. Hemos sido el programa más visto el sábado en Panamericana Televisión.



GISELA FIRME EN PRIMER LUGAR



Por otro lado, ‘El artista del año’ volvió a liderar la sintonía el fin de semana con 19.4 puntos, con el lanzamiento de la segunda temporada del reality que conduce Gisela Valcárcel.