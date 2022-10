Kike Suero y Mónica Cabrejos se presentaron en ‘JB en ATV’ y la periodista no dudó en recordarle el ampay que protagonizó con una señorita en las afueras de un hotel ubicado en la ciudad de Tacna.

Mónica Cabrejos troleó a Kike: “Tía Gloria, a mí me preocupa porque no vaya a decir que yo me lancé a sus brazos, que lo quiero besar, que lo obligué y que él no quiso ”, dijo la artista con una clara referencia a las justificaciones que brindó el cómico días atrás.

Kike Suero aprovechó el momento para asegurar que no le fue infiel a Vicky Torero. “Ahí están las imágenes”. Luego, confirmó que su pareja lo perdonó. “El saco lo he sacado del tacho. Hay una cosa bien clara, si no la agarraba, se caía y me hubieran dicho qué malo”.

Mónica Cabrejos no se quedó calla e indicó que ese tipo de justificaciones son solo para hombres que quieren que su pareja les crea a como de lugar: “Este es el tipo de floro de los hombres cuando quieren convencer”.

Mónica Cabrejos se burla de Kike suero al recrear ampay. VIDEO: ATV

