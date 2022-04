ROMPE SU SILENCIO. Mónica Cabrejos decidió presentarse en Magaly Tv La Firme, luego de la publicación de su polémico libro ‘Mujer Pública’, donde cuenta que fue acosada y hasta abusada sexualmente por personajes de la farándula.

En conversación con la Urraca, la escritora se defendió de las críticas que le cayeron por denunciar después de mucho tiempo sin nombrar a sus agresores. Asimismo, se ratificó en sus dichos y dijo que su libro no fue para ‘marketearse’.

“El libro se está vendiendo muy bien, entiendo que hay mucha tensión. Este libro esta claramente impregnada desde mi visión y experiencias en el Perú... siendo una mujer pobre, afrodescendiente y una mujer que no se ajusta a los estereotipos de la sociedad. Es mi visión netamente... los personajes no pueden llevar nombre y apellido porque sino se convertiría en una denuncia y las denuncias no se hacen en los libros”, acotó.

“Quien se pone la corona solo es quien tiene la consciencia sucia. El programa Enemigos Públicos tuvo dos etapas, en una fue Martín Suyón, que yo considero un amigo personal, y la siguiente etapa fue productor Martín Arredondo. Martín Suyón no salió a chicotearse y decir ‘yo soy el protagonista de esta historia’... salió Martín Arredondo y solo se sentó y se adjudicó la corona de protagonista cuando no hay ningún nombre”, dijo Mónica Cabrejos.

MONICA CABREJOS HABLA DE SU LIBRO

Mónica Cabrejos envió un contundente mensaje tras denunciar que fue víctima de abuso sexual por parte de un periodista deportivo. La conductora de ‘Al sexto día’ afirmó que “machistas de la TV” se escandalizaron por sus declaraciones.

“¿Por qué los machistas descubiertos en la TV se han arañado tanto? por una sencilla razón, porque he tenido la valentía de ser con mis 46 años, una de las pocas mujeres que confiesa públicamente que ha sido drogada y violentada”, expresó en su programa.

Asimismo, enfatizó que una forma de violencia es “drogar” a una persona y abusar de ella cuando está totalmente inconsciente.

“Una forma de violencia terrible es drogar a una persona, que pierda el conocimiento y que, en ese estado, una, dos o tres personas, cosa que yo no sé hasta el día de hoy, abusen de ti”, enfatizó.

La presentadora recalcó que su denuncia provocó que “muchos se molesten” porque en el Perú buscan callar a la víctima. “En mi caso, buscan que se callen las mujeres, que se avergüencen, que es la única forma que el machismo siga perenne (…) Lo que el machismo busca es silenciarnos”, sostuvo.

En otro momento de su programa, Mónica Cabrejos envío un mensaje final e instó a denunciar cualquier caso de abuso. “El miedo y el silencio es el mejor cómplice de los abusadores sexuales”, expresó.

