Todos los lunes, el programa Válgame invita a los participantes de El Valor de la Verdad que aparecen en la edición del fin de semana. Jonathan Maicelo será el próximo en aparece y responder ante el polígrafo, pero Mónica Cabrejos dejó en claro que no permitirá que el boxeador salga en pantalla.

"Mientras yo esté sentada en este programa, Jonathan Maicelo no va a venir. A mí no me interesa que el señor sea boxeador, que haya sido así o asá. A mí me respetan. Él no va a pisar este set mientras yo esté aquí", explicó la conductora.

La semana pasada, el peleador mantuvo un enlace en vivo con los panelistas del espacio de farándula, a quienes tildó de 'lacrosos' por intentar hacer una comunicación con su rival, la 'Pantera' Zegarra.

"Se lo digo a todos ustedes, son unos lacrosos por hacer esa vaina. Me quisieron sorprender, hacerme pelear con el otro muchacho por teléfono. Eso no es lo mío", comentó en ese momento el deportista.

Pelea Jonathan Maicelo

Además, se 'mechó' con la conductora de 'Al Sexto Día' a quien acusó de hacer un berrinche al pedir que lo saquen del aire y negarse a hablar con el exchico reality. La exvedette amenazó con dejar el set si la producción no interrumpía la comunicación.

Por todo esto, Mónica Cabrejos dejó bien en claro que no dejaría que le vuelvan a faltar el respeto y advirtió que no saldría por la pantalla si veía a Maicelo entrando por Latina tras su paso por El Valor de la Verdad.

"Si la señora prodcutora de este programa dice que Maicelo viene el lunes, significa que ella comparte la misma opinión y los mismos insultos que él. A mí no me parece gracioso lo que ha dicho sobre mí. Yo sí siento que a mí me insultó. Esto lo digo en serio: Si Maicelo viene, yo me voy", finalizó.

Mónica Cabrejos vete a Jonathan Maicelo de Válgame