Mónica Cabrejos reveló que siente temor y está ansiosa luego que le confirmaron que se contagió de coronavirus y espera, con toda la fe del mundo, salir airosa de esta dura prueba que le ha tocado vivir como a muchas figuras del medio artístico.

Mónica, ¿cuándo te enteraste que diste positivo para Covid19?

El martes di positivo, el miércoles pasado di negativo. Estoy en el día 11 de este proceso, ahí voy más o menos, pero con mucha fe.

No ‘bajes la guardia’, ni te deprimas...

En eso me estoy concentrando, pero tengo ansiedad, el pecho me duele, esto es horrible.

¿Tienes fiebre muy alta?

Nunca fiebre, pero tengo la nariz tupida, el olfato se me ha ido por completo. El jueves tuve muchas náuseas.

Debes alimentarte para que tus defensas no bajen más...

No tengo hambre, ya bajé dos kilos, me da asco todo no puedo ni ver la comida ( se pone triste), soy sincera tengo miedo porque con este virus no sabes cómo vas a amanecer.

Un día a la vez, cada día tiene su propio afán.

Es cierto.

¿Te han hecho placas a los pulmones?

No hay cupos, voy a esperar.

¿Cómo va tu saturación?

En 99%.

Eres una ‘guerrera’, has superado muchas batallas...

Que así sea. Está zapateando este virus porque ya se va.

¿Esta noche comentarás en ‘Al sexto día’ esta dolorosa experiencia?

Sí, espero estar mejor. La mitad del equipo está en cuarentena.

Mónica Cabrejos se contagió de coronavirus. (Foto: @la_cabrejos)

"Sigamos orando"

SOLTERA

Antes de vivir este difícil momento, Mónica Cabrejos comentó que está soltera, sin embargo, resaltó que tiene más de un pretendiente.

“Estoy soltera, sin compromiso, pero tengo admiradores y chicos que quisieran pretenderme”, sostuvo Cabrejos.

¿Es complicado conquistar a Mónica Cabrejos?

Es más fácil de lo que cualquiera se imagina, pero les da miedo y se asustan. Si alguien realmente desea algo conmigo, lo va a tener, pero la mayoría de hombres está con que no saben qué quieren y yo lo tengo claro... No quiero que me hagan daño, no quiero perder mi tiempo ni hacer perder el tiempo a los demás.

Por otro lado, contó que el año pasado el programa ‘Al sexto día’ cumplió diez años al aire.

“En setiembre cumplimos 10 años, yo tengo un año en el espacio, así que nos vamos a reunir con la producción para ver qué haremos (por el aniversario)”, precisó Cabrejos.

¿Sientes que te has consolidado más en la conducción?

El programa me ha consolidado como periodista, es un espacio donde la presentadora cumple una función que es presentar los reportajes, que son el plato de fondo. También hago crónicas, reportajes y notas del periodismo social para ser algo más que la guapa de buen cuerpo que solo lee el teleprónter. Si se apaga, se apagó. Soy presentadora y periodista.

LA ASALTARON

Precisamente en una de sus comisiones, Mónica Cabrejos fue víctima de los ladrones cuando grabara un informe para su programa que se emite por Panamericana Televisión a las diez de la noche.

”Nos encañonaron para quitarnos los celulares, el equipo de trabajo, entre otras pertenencias”, posteó la comunicadora a través de su cuenta de Facebook, donde aclaró que por fortuna en esta mala experiencia “no hubo disparos ni heridos”.

TE PUEDE INTERESAR: