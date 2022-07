Mónica Cabrejos estuvo este jueves en Magaly Tv La Firme y habló de su show de stand up, que levantó polémica cuando se filtraron unos comentarios suyos sobre Brunella Horna y su novio, Richard Acuña.

“En realidad solo es un juego de palabras. Brunella corazón, eres mi ídolo. Me gusta su inteligencia de Brunella, no es broma, te lo digo en serio, hasta las cositas en las que se equivoca la gente la mira con gracia... es una ‘brunellada’”, acotó la escritora.

Asimismo, Mónica Cabrejos le agradeció a Magaly Medina por la mención ya que su show se llenó. “Tú tienes el verdadero poder y no te lo da tu novio, todo lo que mencionas se llena”, indicó en vivo.

Por otro lado, aseguró que no destruyó a Brunella Horna y comentó que la rubia conoció a Ricard Acuña cuando le fue a pedir auspicios para los damnificados del norte. “Así fue que se conocieron y se enamoraron, es una relación hermosa y en verdad hay muchas chicas que no quieren estudiar y está bien, a mí Brunella me parece encantadora ”, acotó.

Mónica Cabrejos aseguró que no destruyó a Brunella Horna en su show.

TE PUEDE INTERESAR

Esposa del ‘Chorri’ Palacios le quitó las llaves de su casa tras ampay con joven en hotel, según Magaly

Maria Grazia Gamarra debutó en ‘Al fondo hay sitio’: así fue su primera aparición en la serie [VIDEO]

Lucho Cáceres explota contra Carlos Álvarez por imitar a primera dama: “Me parece miserable”