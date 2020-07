La comunicadora Mónica Cabrejos sacó cara por la actriz Mayra Couto, luego de que fuera víctima de una lluvia de criticas al decir que ser madre es ‘ser asistente de un ser humano”.

Cabrejos aprovechó su programa en Radio Capital para referirse a las declaraciones de la actriz que participó en la desaparecida teleserie ‘Al fondo hay sitio'.

“Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay algo que creo que nos falta a nosotros los peruanos cuando escuchamos una opinión que no parece altisonante o con la que no estamos de acuerdo, que inmediatamente para derribar el argumento de la otra persona, la insultamos”, señaló Mónica en una conversación con el productor Jean Paul Preciado.

“Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Mayra Couto, pero eso no significa que voy a decir que está loca, que es una feminazi, que le cierren la cuenta. Eso no va conmigo, existe la libertad de expresión. Los que están de acuerdo contigo celebrarán y los que no que miran a otro lado”, añadió Cabrejos.

Mónica Cabrejos dejó en claro que a la gente que escribe en redes sociales le falta tolerancia y respeto por la opinión ajena. “A nosotros nos toca respetar lo que ella piense”.