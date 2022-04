SE PRONUNCIA. Mónica Cabrejos rompió su silencio este lunes en Magaly Tv La Firme y se refirió al productor Martín Arrendondo, a quien muchos señalan como el acosador que describe en su libro ‘Mujer pública’.

En ese sentido, indicó que nunca lo invitó al cine y bromeó con que la mejor película para ver con él hubiera sido ‘Depredador’. Sin embargo, rechazó que pueda señalarlo como el protagonista del polémico capítulo de su libro.

“No tengo las pruebas, han pasado 12 años desde que trabajé con él. No tengo una buena relación con él, tengo un muy mal concepto de él, tengo un pésimo concepto de él como profesional, como persona, pero no puedo aseverar en televisión abierta que él es el protagonista del capítulo porque señalarlo es un delito”, acotó Mónica Cabrejos.

MÓNICA CABREJOS SEPULTA A ENEMIGOS PÚBLICOS

Sobre su etapa en la coconducción de Enemigos Públicos, Mónica Cabrejos indicó que se sintió acosada sexual y profesionalmente. “Me sentí maltratada, menospreciada, bulleada y como veinte cosas más similares a las que ha vivido Marquito pero yo no puedo decir aquí que fue tal persona”, aseveró.

“En ese programa me sentí acosada, maltratada, humillada, me trataron muy mal, creo que era como un espíritu de grupo donde yo no encajaba porque tengo una forma de ser distinta... mis ideas desde hace mucho tiempo no eran tomadas en cuenta, he tenido momentos muy complicados, me fastidiaban por la edad, por el peso, me decían ‘gordita’ y cuando bajé de peso, ‘vieja’, y yo tenía 36 años”, indicó.

