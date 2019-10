Mónica Cabrejos no soportó quejas de los conductores de 'Válgame' y se fue del set con aires de diva | VIDEO

Mónica Cabrejos y los demás conductores de 'Válgame' nuevamente se dijeron de todo, pero esta vez en una catarsis que se le escapó de las manos a la producción, pues Janet Barboza, Kurt Villavicencio, el Zorro Zupe y Katty Sheen le dijeron de todo a la también periodista y la calificaron de 'diva', de no estar presente en las reuniones del programa y de tener sus propios maquilladores.



Todos los conductores se sentaron alrededor y tras la pelea del último martes, donde calificaron de 'santa' a Janet Barboza, e inmediatamente empezaron a jugar el famoso 'no soporto'.



Janet Barboza empezó la catarsis y sostuvo que Mónica Cabrejos cree que tiene corona y que cuando la contrataron se creyó que es la conductora central del programa. "Yo no soporto que ella se la crea y sea la única que va a atenderse con sus propios maquilladores mientras Katty Sheen, Karla Tarazona, Zupe, Kurt y yo tenemos que ir con las maquilladoras del canal".



En tanto, el 'Zorro' Zupe sostuvo que sería mejor que Janet Barboza le diga en la cara a Mónica Cabrejos todo lo que le dice a la productora después del programa.

Kurt Villavicencio y Katty Sheen también expresaron lo que no les gustaba de la conductora. "Ella se cree muy periodista, pero ningún título te da lo que te da la calle, la cancha, ensuciarte los zapatos, eso es hacer verdadero periodismo".



Cuando llegó el turno de Mónica Cabrejos, la morocha los menospreció al decir que "no soporto que ellos ganen menos que yo", pero luego trató de arreglarla diciendo que es una 'bromita'.



"Lo que yo siento es que desde el día uno, ellos son un grupo que está compenetrado, que ya tenía un tiempo que venía funcionando solo y cuando llega otro van a crear desavenencias, situaciones que no les gusta y mis comentarios puede ser, a veces, un poco radical", recalcó Mónica Cabrejos.

"Ustedes deben tomar una valeriana antes de venir a trabajar. Yo vengo a trabajar y a dar lo mejor de mí y si en algún momento he ofendido a alguien y si alguien se siente molesto, les pido mil disculpas porque, en realidad, tendrán que acostumbrarse a mi presencia", agregó.



Estas declaraciones no fueron del agrado de sus compañeros, quienes le respondieron y hasta le dijeron que el rating sube cuando ella se va, a lo que Mónica Cabrejos se levantó de su sillón y se fue del set.