Mónica Cabrejos a Stephanie Valenzuela: "Decir que tienes todo por un novio millonario no nos hace bien"

Mónica Cabrejos le aconsejó a Stephanie Valenzuela que trabaje y no pregone que tiene un novio millonario que la engríe comprándole costosas prendas de las marcas Gucci, Dior, Channel, entre otras.



Mónica, publicaste una fotografía en tus redes, donde luces prendas de Gucci y aseguraste que no necesitas de ningún ‘Sugar Daddy’ para que te engría...

Así es. Comprar una correíta Gucci es trabajar por lo menos seis meses, es sacarte el ancho, aún la sigo pagando, pero de pronto vemos a estas chicas ‘influencers’ vestidas todos los días con Gucci, Dior, Channel. No las critico, pero dan el mensaje que tener un novio con dinero es lo máximo. Estar con un compañero es maravilloso, pero no para verlo como un negocio. Decir que tienes de todo porque te conseguiste un novio millonario no nos hace bien.



¿Es cierto que la hermana de Stephanie se molestó por tus comentarios y te escribió?

Se sintieron ofendidas, pero fui lo menos ofensiva, porque puede ser que (su ropa) sean réplicas, alquiladas, pero decir que tu novio te compro todo eso, tampoco es para tanto. Creo que uno puede trabajar y conseguirlo.



¿Le aconsejarías que trabaje?

Cuando uno busca independencia emocional, debe tener independencia económica. (L. Gamarra)