Mónica Cabrejos: ¿Por qué terminó su relación con ‘Tenchy’ Ugaz? [VIDEO]

Mónica Cabrejos se sumó a la fiebre blanquirroja y reveló que varios jugadores le han arrancado más de un suspiro entre las hinchas femeninas, en especial el arquero Pedro Gallese. Por eso, ella confiesa que suspiró con cada atajada que logró en los últimos partidos.

“No sé si es el más guapo, pero es el que más suspiros me sacó y es porque tapó de todo, porque si así defiende el arco (bromea), me imagino cómo tendrá a la novia o esposa... Pero aclaro que es por su desempeño, lo que hizo por el Perú no tiene nombre. Gallese me parece encantador, demuestra garra y voluntad, le tapó la boca a los argentinos. Eso me pareció genial”, dijo Mónica Cabrejos a la web de Trome.

La conductora radial también elogió a ‘Orejas’ Flores y la ‘Pulga’ Ruidíaz. "‘Orejas’ Flores es lindo, se le ve tierno y no se achica. Mientras que a (Raúl) Ruidíaz se le nota picarón. ‘Cuevita’ ese día estuvo asustado y Guerrero es un guerrero. Carrillo es guapito. A Yordy me da ganas de agarrarle ese pelo, tiene un cabello lindo”, agregó Mónica Cabrejos.

FIN DE LA RELACIÓN

La relación que tuvo Mónica Cabrejos con ‘Tenchy’ Ugaz llegó a su fin hace un par de meses. La locutora de radio manifestó que ambos decidieron dar por terminada la relación por la distancia.