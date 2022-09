Mónica Cabrejos no anda con medias tintas, en medio de un ambiente en el que se exacerba el amor romántico y las “bodas de ensueño” de figuras mediáticas, es contundente respecto a lo que realmente significa amar a alguien. “Muchas veces pasamos etapas de nuestra vida sin darnos cuenta que el amor verdadero que tanto buscamos no está fuera, sino está dentro. Es difícil que alguien te pueda amar si es que no te amas a ti misma y si no te aceptas”, dice la conductora de “Al sexto día” y la figura principal de “Soltera y liberada”.

¿Todavía aún todas las mujeres sueñan con vestirse de novia?

Aún hay novelitas que alimentan a un grupo de la población, por eso la fascinación que hay de las bodas de otros, todos estamos esperando porque queremos tener el recuerdo para ver cómo terminan. Pero cada vez más miramos con un poquito de escepticismo ese tipo de novelas.

¿Y tú les has cerrado las puertas al amor?

No, yo estoy llena de amor. Estoy en un momento espectacular de mi vida, llena de amor a mí misma, estoy bien, tranquila y feliz.

¿Eso de la llegada del príncipe azul no te entusiasma?

Me encantaría que llegue, el problema es que sé que el príncipe azul no existe. A estas alturas uno debe esperar que llegue alguien que acepte a una persona imperfecta como yo, que ojalá tengamos cosas en común, que nos llevemos bien y que nos entendamos.

¿Y las mujeres que van a tus espectáculos se identifican con tu discurso?

Sin duda, lo que pasa es que hay una carga muy especial con el tema con las mujeres porque los hombres solteros son los ganadores, son unos campeones, en cambio, una soltera en la sociedad sigue siendo una apestada. Hay que cuestionarnos algunas verdades entrecomilladas, creo que es importante entender que el amor romántico no es el eje de la vida de las mujeres.

¿Siempre te sigues cuestionando? Me cuestiono muchas cosas, especialmente a mí misma, pues no hay cosas absolutas en la sociedad, finalmente creo que cuestionarte es la forma de marcar un pensamiento crítico.

Y hablando de cuestionamientos, ¿te atreverías a opinar sobre Karla Tarazona y su separación de Rafael Fernández? ¿Se casaron muy rápido? Necesariamente tienes que conocer a la persona mucho más. Se casaron apurados porque Carla como tiene 3 hijos no quería irse a vivir con él sin estar casada, eso lo supongo. Casarte con una persona con la que conoces cuatro meses les ha jugado en contra.

¿Una mujer como ella, con tres fracasos sonados y mediáticos, debería esperar para asumir una nueva relación?

Creo que Karla ha madurado bastante. Creo que las mujeres y las personas en general, construimos una vida a base de errores, de los fracasos se aprende. Creo que Carla va a tomarse un tiempo, aunque ella más bien es una enamorada del amor, siempre está buscándolo.

Yendo a otra pareja, Paolo y Alondra rompieron y él ya tiene otra novia .

Conozco poco de los detalles de ellos porque creo que han sido bien herméticos, pero lo que más o menos se entiende es que cada uno quería cosas distintas. Si dos personas van por caminos diferentes, creo que lo ideal es separarse.

Al parecer ella quería casarse pero tampoco no dejar su carrera.

Lo que pasa es que una estrella como él o sea, la mayoría de futbolistas, necesita la novia lado, a la esposa al costado. Creo Alondra ya lo acompañó bastante y finalmente decidió por ella.

