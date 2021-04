Mónica Cabrejos dijo que ha ‘vuelto a nacer’, pues su nueva prueba de descarte de coronavirus dio negativo y está agradecida con Dios, por este nuevo comienzo en su vida, con sus fans y el público que le dejó ‘lindos’ mensajes y oraciones al hacerse público que fue otra de las figuras del medio que se contagió con esta enfermedad.

“Se fue, gracias a Dios. Han sido días duros y difíciles, tristes, pues mientras estaba aislada muchos amigos han partido por esta enfermedad, pero gracias a mi fe, las oraciones y los grandes profesionales que me atendieron, puedo decir hoy, al día 18, que vencí al Covid, pero solo es una batalla, falta ganar la guerra que será cuando derrotemos a este virus”, sostuvo.

Es una pesadilla la que vivimos...

Es terrible, tenemos que seguir cuidándonos, usar la mascarilla, el alcohol, mantener la distancia social y lavarse las manos.

¿Cuándo vuelves a ‘Al sexto día’?

A partir del 20 puedo volver al canal, ya han desinfectado mi departamento. Realmente he vuelto a nacer, estoy agradecida por esta nueva oportunidad que tengo.

SENTÍA TEMOR Y ANSIEDAD

Cuando Mónica Cabrejos dio positivo para coronavirus, se sintió ansiosa y con miedo, pues aunque siempre asumió los protocolos de bioseguridad hasta el momento no sabe cómo se contagió.

“El martes di positivo, el miércoles pasado di negativo. Estoy en el día 11 de este proceso, ahí voy más o menos, pero con mucha fe. Me estoy concentrando en estar positiva, pero tengo ansiedad, el pecho me duele, esto es horrible. Nunca tuve fiebre, pero sí la la nariz tupida, el olfato se me fue por completo. El jueves tuve muchas náuseas”, dijo.

Debes alimentarte para que tus defensas no bajen más...

No tengo hambre, ya bajé dos kilos, me da asco todo no puedo ni ver la comida ( se pone triste), soy sincera tengo miedo porque con este virus no sabes cómo vas a amanecer.

SOLTERA

Antes de vivir este difícil momento, Mónica Cabrejos comentó que está soltera, sin embargo, resaltó que tiene más de un pretendiente.

“Estoy soltera, sin compromiso, pero tengo admiradores y chicos que quisieran pretenderme”, sostuvo Cabrejos.

Mónica Cabrejos se contagió de coronavirus. (Foto: @la_cabrejos)

¿Es complicado conquistar a Mónica Cabrejos?

Es más fácil de lo que cualquiera se imagina, pero les da miedo y se asustan. Si alguien realmente desea algo conmigo, lo va a tener, pero la mayoría de hombres está con que no saben qué quieren y yo lo tengo claro... No quiero que me hagan daño, no quiero perder mi tiempo ni hacer perder el tiempo a los demás.

