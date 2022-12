Mónica Sánchez, actriz que interpreta a Charito en “Al fondo hay sitio”, sorprendió a sus seguidores en Instagram luego de que publicara un video en el que aparece bailando muy sexy el popular tema “El bombón asesino”.

La actriz compartió el clip junto a un mensaje en el que mencionó sus actividades favoritas, en las que se encuentran bailar y divertirse todo el tiempo.

“Me encanta bailar, río todo el tiempo de las cosas más tontas, me divierte mucho la travesura y el doble sentido, me gusta la gente políticamente incorrecta, me seducen la inteligencia y el humor, me doblega la ternura, me convoca la sensibilidad” , se lee en la publicación que suma más de 28 mil “Me gusta”.

Su video también provocó que algunos de sus seguidores la comparen con la actriz y cantante mexicana Ninel Conde, quien además interpreta el tema “El bombón asesino”.

“Si México tiene a Ninel Conde, nosotros tenemos a Charito”, comentó una usuaria. No obstante, no todos se mostraron de acuerdo, pues consideran que la actriz peruana tiene una belleza natural, mientras que la mexicana tiene ayuda del cirujano.

Otros usuarios aprovecharon para elogiar a la popular Charito de “Al Fondo Hay Sitio”, pues muchos coincidieron que luce más regia que nunca. “Eres patrimonio cultural del Perú hermosa Mónica”, “Nunca pares de bailar y de sonreír”, “La mujer más hermosa del Perú”, “Todo un bombom”, “Wow. Mònica eres puro fuego”, “Ídolo como tú no hay, no existe”, “Bella por fuera y por dentro”, “Tú haces magia”, son solo algunas reacciones de sus fanáticos.

AFHS: ¿Cuándo será el último capítulo de la temporada 9?

“Al fondo hay sitio” llegará a la final de su novena temporada para despedirse del 2022. La serie de América TV presentó un avance para anunciar a sus seguidores que la producción emitirá sus últimos episodios.

“Más de una mentira será descubierta. ‘Al fondo hay sitio’ en su última semana” , dijo la voz en off en el adelanto de la serie.

Por su parte, el guionista Gigio Aranda adelantó que el fin de temporada tendrá apariciones sorpresas, según declaró para “América Espectáculos”. Asimismo, en el avance se señaló que la serie ‘AFHS’ emitirá el último episodio de su novena temporada el día viernes 23 de diciembre.