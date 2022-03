MANTIENE SU FIGURA. A sus 52 años, la actriz Mónica Sánchez luce una figura envidiable y así lo dejó saber a sus seguidores, con una infartarte fotografía que compartió en sus redes sociales. “He cumplido 52 años y me siento mejor que nunca”, escribió la actriz de Los de Arriba y los de Abajo, La Perricholi y en los últimos años, Al Fondo hay Sitio.

En esta ocasión la actriz nacional compartió una foto en Twitter en la que demuestras que la edad no es ningún impedimento para lucir un buen estado físico.

“Solo quería contarles que he cumplido 52 y me siento mejor que nunca. Gracias por el cariño a quienes me lo brindan. A quienes no me conocen, pues eso, no me conocen. Buenos deseos para todos por igual”, escribió Sánchez.

En pocas horas la publicación de Mónica Sánchez, recibió más de 12 mil corazones (Me gusta), así como más de 2 mil comentarios.

Foto de Mónica Sánchez causó suspiros entre sus seguidores. (@cordeliamar_21)

MÓNICA SÁNCHEZ INDIGNADA TRAS DESIGNACIÓN DE HÉCTOR VALER

Hace unas semanas Mónica Sánchez hizo noticia por su comentario en redes sociales, tras la designación del congresista Héctor Valer, como presidente del Consejo de Ministros.

“Ya fue suficiente. Toca salir a marchar. Zapatillas listas”, escribió Mónica Sánchez como muestra de su rechazo a la designación de Valer, quien tuvo que renunciar a los pocos días, tras el rechazo mayoritario. “Reconozco mi derrota a través de portadas sobre hechos falsos”, dijo el político.

