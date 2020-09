La serie ‘De vuelta al barrio’ regresa este lunes 28 , a partir de las 8:30 de la noche, a la pantalla de América Televisión pero la gran ausente será Mónica Sánchez.

“Ella ha tenido que retirarse por un tiempo por motivos personales, cuando los resuelva, nosotros estamos esperándola. Solamente aparecerá la primera semana que grabó antes de la pandemia y luego se irá de viaje en la historia”, afirmó Estela Redhead, productora general de la serie.

Además, debido a la pandemia, Adolfo Chuiman, Ivonne Frayssinet, Ana María Jordán y Teddy Guzmán tuvieron que hacer un alto a las grabaciones.

Por su parte, Melania Urbina (Anita) y Paul Martin (Pichón) afirmaron que están entusiasmados con esta cuarta temporada.

“Todos al inicio no sabíamos cómo iba a funcionar, qué íbamos a hacer (por la pandemia). Al comienzo fueron pocas escenas mientras nos adaptábamos a esta nueva forma de grabar y ahora ya hemos agarrado ritmo”, sostuvo Urbina.

Luego, mencionó que habrá escenas ‘de besos y abrazos’ en la historia. “Tienen que ver cómo lo hemos resuelto, no hay ningún peligro, personalmente me siento cómoda, segura, se está cumpliendo todos los protocolos de una manera muy estricta. Ayer, me hice una prueba molecular, nos hacen todos los meses, y hay una sensación de protección y seguridad en el trabajo. Nos sentimos cómodos y seguros”, agregó.

Durante la conferencia de prensa, Melania también fue consultada por la denuncia de acoso al padre de su hija, Frank Pérez Garland, pero el moderador, ‘Choca’ Mandros, aseguró que es un tema que ‘lo haríamos de manera personal’.

De otro lado, Paul Martin afirmó que seguirán llevando alegría a los hogares peruanos.

“Estoy muy contento por tener la posibilidad de llevarle alegría a sus casas en estos momentos de pandemia, son tiempos difíciles. Hemos regresado con mucha intensidad y esperando a los actores que no están ahorita con nosotros, porque van a volver”, añadió. (D. Bautista)