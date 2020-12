Hace una semana, la noticia del cáncer de la hija de Mónica Sánchez preocupó a todos los seguidores de la actriz de ‘De vuelta al Barrio’ , pues la pequeña Miranda afrontó con mucha madurez su tratamiento contra esta enfermedad.

En aquella oportunidad, Mónica publicó una fotografía en donde escribió “En la recta final de un viaje insospechado y extraordinario. Suelo hablar mucho y dispongo del verbo con cierta destreza, pero cuando algo toca lo más hondo de mi ser, no hay palabra que describa lo que siento. Me quedo muda, contemplativa, emocionada, agradecida. Así estoy ahora, dejando que filtre por todo mi ser la experiencia vivida. Admirando profundamente a Miranda y sintiendo que de este viaje no hay retorno, solo un destino que promete grandeza, belleza y gratitud”.

Inmediatamente, miles de sus seguidores la apoyaron y le enviaron mensajes de aliento ante la noticia.

Pero la buena noticia llegó a la vida de la popular ‘Charito’, pues hace cuatro días la pequeña Miranda recibió el alta en su tratamiento contra el cáncer, superando así la enfermedad tras varios meses de lucha.

“Somos una en este instante. Puedo sentir tus células, tus moléculas, el recorrido de tu sangre, como late tu corazón, como se activa tu mente viajera, curiosa, escéptica y luminosa. Cada órgano está mas vivo que nunca, muchas vidas, muchas voces en un solo cuerpo, memoria de ancestros, la tuya y la mía se funden y nace un nuevo relato. Volvemos a nacer. Somos una.(escrito la madrugada del 14 de julio en la clínica, mientras dormías, yo te contemplaba y me diluía en tu ser)”, escribió emocionada Mónica Sánchez.