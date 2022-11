La conocimos como la dulce Normita en la icónica serie peruana ‘Mil oficios’, luego pasó a ser la desenfadada y coqueta Lucifer en ‘Al fondo hay sitio’. Mónica Torres celebra el amor, las segundas oportunidades y lleva con orgullo y risas sus ‘kilitos’ de más. La actriz nos cuenta si planea casarse con su actual pareja, el hijo de la cantante Eva Ayllón, y qué tan desafiante ha sido ser una artista con sobrepeso en la televisión peruana. Además, nos habla de su tan esperado regreso al teatro con la obra ‘¡Qué pesadas!’ junto a Claudia Bérninzon e Issa Ringgold, en el Teatro La Plaza este martes 22 y 29 de noviembre.

Mónica, ¿estás enamorada?

Uy sí. ¡Recontra! Ja, ja, ja. Solo te diré que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida y la más bonita. Una siempre cree que ese chico ideal no existe, pero tuve la suerte y el privilegio de conocerlo.

¿Hay planes de boda?

Llevamos poquito tiempo, ja, ja, ja. Hemos hablado del tema y sí nos gustaría en algún momento. Estamos viviendo un amor maravilloso y claro que me gustaría casarme. ¡Pero ya no me hagas hablar de más ja,ja,ja!

¿Volverías a ser Norma de ‘Mil oficios’?

Pero por supuesto que sí. Una ‘Normita 2.0′, ja, ja, ja. Sería una locura. Le tengo mucho cariño a ese personaje porque hasta ahora ha sido el que tuvo más historia detrás de la clásica gordita chistosa. Norma conquistó al guapo más guapo del barrio, recuérdalo.

La actriz de telenovelas y teatro mantiene una relación con Carlos Ayllón, hijo de la cantante Eva Ayllón. Foto: Instagram Mónica Torres.

¿Es retador ser una actriz con sobrepeso en la industria nacional?

Sí y no te imaginas cuánto. Te encasillan en un solo personaje y no van más allá de los chistes tontos. Hay una línea muy delgada entre el humor y la falta de respeto. Felizmente yo siempre he trabajado con profesionales muy comprensivos que supieron entender cuando les dije: ‘Ya no me gustan este tipo de bromas que le hacen al personaje’.

¿Te has sentido discriminada por tu físico?

Por supuesto. Casi todos asocian la obesidad con enfermedades. O sea, no saben mi historial clínico, pero juran que tengo diabetes o colesterol alto. Creen que tienen el derecho de juzgar por tu cuerpo y no se dan cuenta de que esas críticas te hunden y por eso no sales del problema. Cuando una mujer con sobrepeso acepta y quiere su cuerpo tal como es, los hábitos saludables fluyen por sí solos.

Si pudieras volver a abrazar a alguien, ¿a quién sería?

Definitivamente a mi papá. Él nunca me juzgó, ni criticó mi cuerpo. Era una persona feliz, comprensiva, maravillosa. Se iba a los hospitales a conversar con los enfermos. Mi papá me enseñó a sonreír.

¿Algún talento que no te conozcamos?

Me encanta cocinar, soy muy buena haciendo comida criolla. Y mi sueño pendiente es tener una colección de ropa plus size. De hecho, si pudiera estar otra cosa, sería diseño de modas.

¿Qué defecto odias de las personas?

Detesto a la gente manipuladora.

La obra ¡Qué pesadas! estará en el Teatro La Plaza este martes 22 y 29 de noviembre. Participan las artistas Claudia Bérninzon e Issa Ringgold. Foto: Javicho Rivero/Instagram Mónica Torres.

¿Y de ti?

Soy muy distraída, dispersa, mi mente vuela y pienso mil cosas en ese momento, ja, ja, ja. Y muchas veces dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. Por eso me encanta rodearme de personas proactivas.

¿Eres de invierno o verano?

Mil veces verano. Amo estar con blusitas, polos, ropa muy ligera. Tengo migraña y rosácea pero amo el verano.

Cuéntanos sobre tu nueva obra ‘¡Qué pesadas!’...

Junto a Claudia Berninzon e Issa Ringgold haremos catarsis de lo que significa ser gorda en la sociedad y contaremos experiencias personales. Habrá humor, bromas pesadas y baile. Solo serán tres funciones en el Teatro La Plaza. Las entradas están a la venta en Joinnus.

TE VA A INTERESAR:

¿A dónde viajarías de vacaciones según tu signo zodiacal?

Cinco errores en redes sociales que afectan la imagen de tu negocio y no lo sabías

Lanzan convocatoria para que mujeres se conviertan en bartenders profesionales