Monique Pardo fue la invitada del programa ‘Hablemos de belleza’ y admitió que prefiere ser del team Magaly antes que el de Gisela. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la ‘Urraca’.

“Mi cucaracha te quiero, además yo soy parte de la creación de tu programa, poco a poco yo me volví parte del programa, pero igual me caía, ella me daba de alma”.

La intérprete de ‘Caramelo’ indicó que prefiere a la periodista de espectáculos, ya que la considera una persona sincera, después de llamar ‘Farisela’ a Gisela Valcárcel a quien advirtió con volver a demandarla por no hacerse cargo por la caída que tuvo en ‘El gran show’.

“Pórtate bien, porque yo ya te gané un juicio, juicio que yo me meto, yo lo gano, no quiero pelear, solamente quiero amar”, expresó la pelirroja.

Monique Pardo recuerda la caída que sufrió en el programa de Gisela y pide un abogado

En esta ocasión, Monique compartió un video de la recordada caída en su Twitter, con el siguiente mensaje: “Cómo sobrevivir a este dolor en el ABANDONO MORAL Y MATERIAL! ¡Necesito un abogado! Urgente”

La exvedette incluso colocó su número de teléfono para que la contacten. Recordemos que a raíz de esa caída, Monique Pardo tuvo que ser atendida en un centro médico.

Recordemos que tras la caída en el Artista del Año, Monique Pardo compartió un agradecimiento hacia una clínica local por la atención de sus dolencias. “Gracias, Clínica San Gabriel por ayudarme ante el abandono de la señora Gisela”, escribió en sus redes.

