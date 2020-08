Monique Pardo sufrió un problema cardíaco hace unos día y pese a que ya se encuentra de regreso en su casa, no cuenta con nadie que la cuide ya que su esposo acata el confinamiento social obligatorio con sus hijos.

En una entrevista para América Hoy, Monique Pardo comentó que se encuentra sola en su casa, sin nadie que le cocine ni la cuide.

“Estoy solita en casa. Me equivoqué al decirle a mi esposo que haga la cuarentena con sus hijos, pues pensábamos que era 15 días. Él me cuida, me cocina y ahora no hay quien me cuide. Hay días que no como bien y todo eso me está dañando”, reveló Monique Pardo.

La intérprete del ‘Caramelo’ manifestó que aún no se encuentra completamente bien y aprovechó la ocasión para pedir ayuda para que le realicen una tomografía de pulmones.

Sobre el problema cardíaco que sufrió, Monique Pardo afirmó que este se originó por una mala reacción a un medicamento para el tratamiento de una broquitis.

Finalmente la exvedette afirmó que se encuentra estresada debido a que espera la llegada de su nuevo nieto, en medio de esta pandemia. “¿Cómo me cuido para que nadie me contagie y yo poder cuidar a los niños?”, se preguntó.

Monique Pardo aún se encuentra delicada de salud. (América HOY)