La conductora y cantante Monique Pardo debutó con su programa ‘Doctora Caramelo’ en YouTube, y agradece las felicitaciones del público. Además, señala que espera regresar a la señal abierta con un espacio donde pueda entrevistar a diversas figuras de la política y las artes.

“Estoy agradecida con el público porque ha sido un éxito el primer programa de ‘Doctora Caramelo’ en el canal Zombie+ en YouTube, donde me muestro muy sensual, tal como el público quiere verme. He recibido cientos de mensajes de la gente, enviándome sus mejores vibras y sé que el programa irá para arriba”, dijo Monique Pardo.

¿Es un espacio dónde te verán siendo sensual?

Voy a jugar mucho con la fantasía del público, pero dando información real sobre diversos temas pues soy la ‘Doctora Caramelo’. Además, llega en un momento preciso de mi vida donde estoy muy activa en las redes sociales y tengo un gran público juvenil.

Extrañabas ese contacto con el público...

Espero que pueda darse también el programa en la señal abierta, pues yo ya he conducido un espacio exitoso como fue ‘Mójate con Monique’ en Canal 33 donde tuve a diversos políticos y el invitado más sonado fue Javier Valle Riestra, quien me robó un beso.

Ese fue un programa muy comentado en su momento...

Él es una eminencia y hombre muy inteligente que llegó a ser primer ministro. Al acabar la entrevista me dijo que le habían dicho que era muy bella y que él se iba contento, porque aparte de guapa era muy inteligente. Ese ha sido el mejor halago que me han dado, pues siempre han resaltado solo mi belleza física.

ES FAN DE MAGALY MEDINA

Monique Pardo fue la invitada del programa ‘Hablemos de belleza’ y admitió que prefiere ser del team Magaly antes que el de Gisela. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la ‘Urraca’.

“Mi cucaracha te quiero, además yo soy parte de la creación de tu programa, poco a poco yo me volví parte del programa, pero igual me caía, ella me daba de alma”.

La intérprete de ‘Caramelo’ indicó que prefiere a la periodista de espectáculos, ya que la considera una persona sincera, después de llamar ‘Farisela’ a Gisela Valcárcel a quien advirtió con volver a demandarla por no hacerse cargo por la caída que tuvo en ‘El gran show’.

“Pórtate bien, porque yo ya te gané un juicio, juicio que yo me meto, yo lo gano, no quiero pelear, solamente quiero amar”, expresó la pelirroja.

