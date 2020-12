Monique Pardo dijo que lloró cuando Magaly Medina insinuó que mintió, al consignar en su hoja de vida que fue conductora de televisión.

“Durante tres años fui conductora de ‘Mójate con Monique’, no he faltado a la verdad y sus palabras realmente me hicieron sentir mal, lloré de dolor, me ha pisoteado. ¿No recuerda que en mi programa entrevisté a mucha gente importante? Creo que está envidiando el éxito de ‘Princesas’”, precisó Monique.

¿Volverías a conducir?

Sí, no lo hice antes por tiempo, pero volveré para que la señora recuerde mi labor y cómo me quiere el público porque a donde voy me reciben con cariño y desean lo mejor de corazón, no sé si a ella le pasa lo mismo

MÁS VIDEOS

TROME | Magaly Medina mostró los ampays a los jugadores de Alianza Lima

TROME | Magaly Medina criticó a exDT de Alianza Lima, Pablo Bengoechea

Magaly Medina y Janet Barboza se pelearon en vivo. (Magaly Tv. La firrme)